Началась церемония вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области

12:00, 27 сентября 2023, ПАИ

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова началась в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 27 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

На торжественной церемонии присутствуют полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, представители Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители субъектов Российской Федерации, председатели областного и арбитражного судов Псковской области, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководители и представители государственных органов Псковской области, командиры соединений и воинских частей Псковского территориального гарнизона, депутаты Псковского областного Собрания, депутаты Псковской гордумы, руководители органов местного самоуправления, политических партий, общественных объединений, учреждений, религиозных организаций, журналисты, представители научной и творческой общественности Псковской области, деловых кругов и иностранные гости.

Михаил Ведерников второй раз избран губернатором Псковской области, на выборах 10 сентября 2023 года он получил более 86 % голосов избирателей.