Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Началась церемония вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова началась в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 27 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

На торжественной церемонии присутствуют полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, представители Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители субъектов Российской Федерации, председатели областного и арбитражного судов Псковской области, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководители и представители государственных органов Псковской области, командиры соединений и воинских частей Псковского территориального гарнизона, депутаты Псковского областного Собрания, депутаты Псковской гордумы, руководители органов местного самоуправления, политических партий, общественных объединений, учреждений, религиозных организаций, журналисты, представители научной и творческой общественности Псковской области, деловых кругов и иностранные гости.

Михаил Ведерников второй раз избран губернатором Псковской области, на выборах 10 сентября 2023 года он получил более 86 % голосов избирателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 сентября 2023

Алексей Немов сравнил губернаторские выборы с победой на Олимпиаде
27 сентября 2023

Вера Кондратьева: Благодаря сильному руководителю у муниципалитетов в Псковской области большие возможности
27 сентября 2023

Андрей Турчак – Михаилу Ведерникову: Будем и дальше работать единой командой на благо Псковской области
27 сентября 2023

Александр Гуцан: Псковичи по достоинству оценили усилия Михаила Ведерникова
27 сентября 2023

Митрополит Тихон: Михаилу Ведерникову предстоит сделать ещё больше, чем в первый срок
27 сентября 2023

Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
27 сентября 2023

Началась церемония вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области
27 сентября 2023

Дополнительное финансирование и дефицитные статьи обсудил бюджетный комитет Псковского облсобрания

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...