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Политика

Митрополит Тихон: Михаилу Ведерникову предстоит сделать ещё больше, чем в первый срок

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поздравил Михаила Ведерникова с вступлением в должность губернатора Псковской области. Об этом с торжественной церемонии, которая проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 27 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Митрополит Тихон поблагодарил Михаила Ведерникова за шесть лет работы и отметил, что за следующие пять лет спрашивать с него за работу будут ещё больше.

«У Псковской земли учились, и друг у друга, и, конечно, у вас. Вы облечены доверием и президента, и народа Псковской земли. И сегодня это снова подтверждено, и сегодня вновь и те люди, которые по-настоящему доверились вам, и та плеяда ваших соратников, которая создана вами, ваших единомышленников, помощников, которые стоят с вами плечом к плечу, радостно вступают в новый период. Мы понимаем, насколько будет непросто вам. Сегодня в церкви особый день. Празднование Воздвижения Креста Господня. Знаменательно, что именно сегодня на вас возлагается эта ноша, и это счастье – служить народу, служить Господу Богу. Помощи вам Божией, Михаил Юрьевич! А все мы всегда рядом и с радостью будем совершать то дело, которому вы призваны», – сказал митрополит.

Владыка также подарил губернатору древнюю икону Михаила Архангела.

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