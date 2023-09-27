Дмитрий Быстров: У муниципалитетов впереди много работы

16:23, 27 сентября 2023, ПАИ

Вместе с действующим губернатором Михаилом Ведерниковым у муниципалитетов впереди много работы, заявил глава Островского района Дмитрий Быстров. Об этом сообщает газета «Островские вести».

«Сегодня состоялась церемония вступления в должность губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова. Это знаковое событие, и прошло оно достойно и впечатляюще. Это итог поддержки президента Российской Федерации, конструктивно выстроенного взаимодействия с депутатским корпусом и партийными блоками, эффективной командной работы правительства области в предыдущий период, наконец, доверия большинства жителей региона», – отметил Дмитрий Быстров.

По его словам, благодаря поддержке и особому вниманию со стороны Михаила Ведерникова за прошедшие несколько лет Островский район получил разностороннюю, в том числе и значительную финансовую помощь, а за эффективную реализацию нацпроектов был вознаграждён дополнительными средствами.

«Под руководством действующего губернатора у каждого муниципалитета впереди много работы. Не исключение и наш, Островский район. Будем продолжать реализовывать уже начатые инфраструктурные проекты и готовить новые; способствовать укреплению экономического потенциала района, развивать важный и востребованный, особенно у сельского населения, очень эффективный инструмент развития территорий – ТОС; благоустраивать городские и сельские территории; требовательно взаимодействовать с подрядчиками, использовать имеющиеся возможности в развитии таких направлений, как сельское хозяйство, культура, спорт и туризм; сопровождать каждый перспективный инвестпроект. Будем работать!» – заключил Дмитрий Быстров.

Сегодня Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области.