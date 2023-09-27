Внимание Михаила Ведерникова к Пскову всегда было особенным – Борис Елкин
С вступлением в должность губернатора поздравил Михаила Ведерникова глава Пскова Борис Елкин. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Внимание Михаила Юрьевича [губернатора Михаила Ведерникова. – ПАИ] к Пскову всегда было особенным. Благодаря его усилиям наш город с каждым годом становится лучше. И псковичи оценили это, показав высокий уровень доверия губернатору на прошедших выборах», – отметил Борис Елкин.
Глава Пскова также выразил уверенность в том, что на предстоящие пять лет отношение губернатора к Пскову не поменяется. «Планов и идей много. Готов и дальше работать в составе его сильной команды и вместе идти к намеченным целям. Успехов вам, Михаил Юрьевич!» – заключил Борис Елкин.
Напомним, что сегодня, 27 сентября, Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области. Торжественное мероприятие прошло в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. О том, как прошла церемония, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Кроме того, по ссылке доступен фоторепортаж.
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ФОТОРЕПОРТАЖ. Церемония вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области