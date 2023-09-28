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Политика

Олег Майоров: Без опоры на местах трудно реализовать поставленные стратегические цели 

Без опоры на местах трудно реализовать поставленные стратегические цели и задумки по развитию Псковской области. Об этом заявил глава Невельского района Олег Майоров в беседе с корреспондентом ПАИ после церемонии вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора региона.

На фото Олег Майоров: фото ПАИ

«Работа губернатора Михаила Ведерникова проникнута гордостью за  псковичей и большой надеждой на то, что не только команда губернатора эффективно будет работать, но и все жители присоединятся к этой команде. И если каждый на своём небольшом участке сделает все возможное, то Псковская область совершит еще один шаг в развитии своего будущего», – сказал глава муниципалитета.

Он также отметил, что органы местного самоуправления являются частью команды губернатора, а без опоры на местах трудно реализовать поставленные стратегические цели и задумки. «Задача местного самоуправления стать надёжной опорой в каждом населённом пункте и каждой местности у себя в районе, которые не подведут ни в какую минуту», – подчеркнул он. 

Олег Майоров также рассказал о проектах и планах на ближайшие годы в Невельском районе, над которыми уже сейчас ведётся работа при поддержке губернатора. Направления касаются модернизации сфер образования, здравоохранения и культуры, а также решения проблем жилищной и дорожной отрасли. 

«Мы хотим построить универсальный спортзал, у нас уже идет проектирование. Это проблема не решалась в течение 20 лет в Невельском районе, поэтому при поддержке губернатора мы идем к этой цели. Мы капитально отремонтируем все городские школы, в которых обучается более 1000 детей. Это четыре школы, они объединяют почти все детское население нашего района. Это стратегическая задача этого направления. Конечно, большие планы на невельское здравоохранение: завершить реализацию нацпроектов по модернизации первичного звена и капремонт оснащения Невельской межрайонной больницы. Ну и, конечно, при поддержке губернатора мы добьёмся решения в больном вопросе коммунальной сферы Невельского района. Мы находимся и в полном взаимодействии по культуре и подаем заявку на участие в федеральную программу развития села», – подытожил Олег Майоров. 

Напомним, сегодня губернатор Михаил Ведерников принял участие во встрече президента России Владимира Путина с избранными на выборах 10 сентября главами регионов.

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