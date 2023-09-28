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Политика

Глава Порховского района: Михаил Ведерников создал команду единомышленников

Глава Порховского района Юрий Семёнов поздравил Михаила Ведерникова с вступлением в должность губернатора Псковской области. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Фото: газета «Порховский вестник»

«Искренне поздравляю Михаила Юрьевича [губернатор Михаил Ведерников. – ПАИ]. За пять лет он смог создать команду единомышленников, которая своим трудом доказала, что вместе можно достигнуть многого. Благодаря слаженной работе под руководством Михаила Ведерникова органов региональной и местной власти и инициативных граждан наша область становится уютнее и комфортнее», – отметил Юрий Семёнов.

За последние годы в области и в районе постоянно ремонтируются автомобильные дороги, благоустраиваются общественные пространства, капитально ремонтируются и строятся школы и объекты инфраструктуры, отметил глава муниципалитета.

«Приятно осознавать, что мы работаем в одной команде. Это значит, мы вместе сможем и дальше развивать наш район и область в целом. Уверен, что с поддержкой жителей области и Порховского района губернатор сделает всё возможное, чтобы перемены к лучшему в нашем регионе продолжались», – заключил Юрий Семёнов.  

Напомним, что 27 сентября Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области. Торжественное мероприятие прошло в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. О том, как прошла церемония, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Кроме того, по ссылке доступен фоторепортаж

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