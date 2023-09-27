В Литве собираются построить заграждение на границе с Россией и Белоруссией

20:52, 27 сентября 2023, ПАИ

Литва построит заграждение на границе с Россией и Белоруссией на заболоченных территориях. На сухопутных участках уже возведён так называемый физический барьер из колючей проволоки и используемой военными концертины с режущими лезвиями. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

«Данная мера необходима, так как в заболоченных местах в текущем году из Белоруссии в Литву пытались проникнуть и были вытеснены с границы около 700 нелегальных мигрантов», – сказала она.

На границе с Белоруссией, протяжённость которой составляет 680 км, заграждением не защищено 122 км.

На границе с Калининградской областью РФ (Литва граничит только с ней) заграждения придётся построить на 230 км. Протяжённость литовско-российской границы составляет 294,4 км, из которых 253,7 проходят по суше и внутренним водоёмам, 18,5 км – по Куршскому заливу, 22,2 км – по Балтийскому морю.