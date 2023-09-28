Фестиваль ГТО среди госслужащих пройдёт в Псковской области

10:57, 28 сентября 2023, ПАИ

Восьмой фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, а также депутатов законодательных органов области и местного самоуправления пройдёт в Кунье 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Соревнования посвящены 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

В фестивале примут участие около 100 спортсменов, которые будут представлять команды из 18 муниципалитетов, а также сборная правительства Псковской области.

Соревнования пройдут в семи возрастных группах от 25 до 59 лет. В программу войдут наклон вперёд, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, поднимание туловища из положения лёжа и бег на 1000, 2000 и 3000 метров.

Также в рамках фестиваля пройдёт командное первенство по двум группам. Первое – среди команд районов и второе – среди команд Пскова, Великих Лук и правительства Псковской области.

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