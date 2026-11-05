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Спорт

Центр спортивного развития детей планируют открыть в Великих Луках

На базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стартует проект «Центр спортивного развития детей», поддержанный Российским спортивным фондом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе академии.

  • Центр спортивного развития детей планируют открыть в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Центр спортивного развития детей планируют открыть в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Центр спортивного развития детей планируют открыть в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Центр спортивного развития детей планируют открыть в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК

В ходе заседания координационного совета обсудили готовность команды к первым шагам. Планируется открытие центра и набор групп по спортивной гимнастике, плаванию и ММА. Программы спортивной подготовки для детей будут реализовываться с привлечением студентов академии.

В ближайших планах – подготовка к приобретению воркаут-площадки для занятий детей от шести до восьми лет и сдаче норм ГТО, а также первые шаги научного мониторинга и взаимодействие с родителями, тренерами и партнёрами.

«Совет подтвердил: проект на этапе запуска, команда готова к первым мероприятиям. Впереди – набор детей, старт тренировок и спортивно-массовые события», – говорится в сообщении вуза.

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