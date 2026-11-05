Псковская область впервые примет чемпионат по пиклболу

17:22, 05 ноября 2026, ПАИ

Чемпионат Псковской области по пиклболу пройдёт в Академии тенниса Пскова в Писковичах 7 ноября. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил президент Федерации тенниса Псковской области Олег Киселёв.

«В прошлом году на конференции было задание от Федерации тенниса России – начать развивать пиклбол. Провели пробные турниры, чтобы люди попробовали. Сейчас решили посмотреть, что из этого получится», – отметил Киселёв.

Предварительно в турнире готовы поучаствовать около 15 человек из Москвы, около десяти спортсменов из Санкт-Петербурга, а также восемь игроков из Псковской области – по четыре из Пскова и Великих Лук.

Чемпионат планируется провести в олимпийском формате с дополнительным туром. «По положению заявлены турниры в мужской и женской одиночках, а также микст, но, если времени будет хватать, мы сделаем ещё парный разряд. Одиночка проходит до двух поражений», – уточнил президент Федерации тенниса Псковской области.

«Пиклбол почти не требует специальных навыков. Ракетки как для настольного тенниса, но чуть больше. Мячик от флорбола. Если зайдёт, то хорошо. В перспективе это можно запустить в школьных залах. В обычном зале хватает пространства, чтобы поставить четыре площадки для пиклбола. Интересная история», – рассказал Олег Киселёв.