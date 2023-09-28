Должность ещё одного первого вице-губернатора появилась в Псковской области

14:45, 28 сентября 2023, ПАИ

В составе правительства Псковской области теперь будет два первых вице-губернатора – необходимые изменения в законодательство внесены на сентябрьской сессии Собрания сегодня, 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Введение дополнительной штатной единицы в правительстве путём преобразования вакантной должности вице-губернатора инициировал глава региона Михаил Ведерников. В обязанности нового первого заместителя губернатора будет входить представление интересов Псковской области в Москве и курирование работы расположенного там представительства правительства региона при Правительстве РФ.

Напомним, на данный момент должность первого вице-губернатора Псковской области занимает Вера Емельянова. Помимо этого, у главы региона есть пять заместителей: Татьяна Баринова, Нинель Салагаева, Александр Серавин, Игорь Шатурный и Денис Салий.

Ранее заместителем губернатора Псковской области, курирующим деятельность представительства правительства региона в Москве, был назначен Денис Салий.

Напомним, что представительство Псковской области в Москве начало свою работу в середине июля.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников разъяснил задачи первого заместителя главы региона, который возглавит представительство правительства Псковской области в Москве.