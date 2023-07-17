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Политика

Представительство Псковской области в Москве начало свою работу

Представительство Псковской области в Москве начало свою работу. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

Скриншот из видеообращения губернатора Михаила Ведерникова

«Сегодня первый рабочий день нашего представительства. Полноценный московский офис позволит нам более тесно и результативно взаимодействовать с федеральными органами власти, более интенсивно работать с инвесторами. Я уверен, что это позволит привлечь дополнительные бюджетные и частные средства в регион», – отметил губернатор.

Скриншот из видеообращения губернатора Михаила Ведерникова

Начало положено, ряд встреч уже состоялся. «Не все они публичные, но со временем о всех результатах вы обязательно узнаете», – добавил Михаил Ведерников.

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