Представительство Псковской области в Москве начало свою работу
Представительство Псковской области в Москве начало свою работу. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.
«Сегодня первый рабочий день нашего представительства. Полноценный московский офис позволит нам более тесно и результативно взаимодействовать с федеральными органами власти, более интенсивно работать с инвесторами. Я уверен, что это позволит привлечь дополнительные бюджетные и частные средства в регион», – отметил губернатор.
Начало положено, ряд встреч уже состоялся. «Не все они публичные, но со временем о всех результатах вы обязательно узнаете», – добавил Михаил Ведерников.
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