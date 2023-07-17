Представительство Псковской области в Москве начало свою работу

23:50, 17 июля 2023, ПАИ

Представительство Псковской области в Москве начало свою работу. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

«Сегодня первый рабочий день нашего представительства. Полноценный московский офис позволит нам более тесно и результативно взаимодействовать с федеральными органами власти, более интенсивно работать с инвесторами. Я уверен, что это позволит привлечь дополнительные бюджетные и частные средства в регион», – отметил губернатор.

Начало положено, ряд встреч уже состоялся. «Не все они публичные, но со временем о всех результатах вы обязательно узнаете», – добавил Михаил Ведерников.