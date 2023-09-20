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Политика

Задачи представительства правительства Псковской области в Москве разъяснил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разъяснил задачи первого заместителя главы региона, который возглавит представительство правительства Псковской области в Москве.

В Москве нужен человек, который в статусе первого заместителя губернатора сможет встречаться с руководителями в Правительстве России, в министерствах и ведомствах и на достаточно высоком уровне проводить переговоры с потенциальным инвесторами. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Я считаю, что у нас профессиональная команда. Тот результат, который мы получили на губернаторских выборах, – яркое тому подтверждение. Мы слышим людей. Работаем открыто, честно, динамично. И стараемся все возможности использовать для развития региона, для развития каждого нашего муниципалитета. Кардинальных изменений не будет. Все действующие заместители сохранят свои должности. Но у нас появится ещё одна должность первого заместителя», – сказал Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24» сегодня, 20 сентября.

По его словам, это связано с началом работы представительства правительства Псковской области в Москве. «Статус первого заместителя позволит проводить встречи на достаточно высоком уровне. На сегодняшний день большую часть времени я провожу в регионе, потому что всё то финансирование, которое мы планировали получить, мы получили. И сейчас крайне важно отслеживать и контролировать работу подрядчиков, чтобы все работы выполнялись качественно и в срок. В Москве нужен человек, который в статусе первого заместителя губернатора сможет встречаться с руководителями в Правительстве России, в министерствах и ведомствах и на достаточно высоком уровне проводить переговоры с потенциальным инвесторами», – рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона также назвал функционал, который будет выполнять представительство правительства Псковской области в Москве.

«В первую очередь это доведение до логического завершения тех договорённостей, которые достигаются на уровне губернатора, председателя Правительства России, его заместителей, министров. Это очное участие в большом количестве совещаний. Привлечение дополнительных средств, как бюджетных, так и не бюджетных. Безусловно, работа с инвесторами. Этому направлению в Москве мы будем уделять серьёзное внимание», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что представительство Псковской области в Москве начало свою работу в середине июля. 

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