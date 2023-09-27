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Политика

Денис Салий назначен замгубернатора Псковской области – куратором представительства региона в Москве

Заместителем губернатора Псковской области, курирующим деятельность представительства правительства региона в Москве, назначен Денис Салий. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников уже обсудил со своим новым заместителем основные задачи и направления деятельности. Среди них – повышение эффективности работы с федеральными органами исполнительной власти, популяризация Псковской области, позиционирование региона среди потенциальных инвесторов, создание новых высокотехнологических и высокооплачиваемых рабочих мест, поддержка продвижения псковских производителей. 

«Особое внимание – привлечению финансирования, в том числе и внебюджетного, для поддержки инициатив, которые выдвигают жители области», – отметил Михаил Ведерников и пожелал новому вице-губернатору успехов в работе, выполнения всех поставленных задач на благо Псковской области.

Денис Салий родился в 1983 году в Краснодаре. У него три высших образования: юридическое, государственное и муниципальное управление, MBA (магистр делового администрирования).

С 2005 года работал на руководящих должностях в крупных частных организациях и государственных институтах развития (финансовый сектор). С ноября 2013 года — исполнительный директор СРО НП «Объединение ипотечных компаний». В ноябре 2016 года назначен первым заместителем руководителя представительства правительства Калининградской области при Правительстве РФ. В декабре 2016 года его включили в состав совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области. В 2018 году возглавил ГКУ «Представительство правительства Калининградской области при правительстве РФ».

Напомним, что представительство Псковской области в Москве начало свою работу в середине июля. 

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников разъяснил задачи заместителя главы региона, который возглавит представительство правительства Псковской области в Москве.

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