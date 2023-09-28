Александра Ловянникова: Беби-театр прививает ребёнку хороший вкус

17:29, 28 сентября 2023, ПАИ

Посещение беби-театров помогает с детства привить ребёнку хороший вкус. Такое мнение в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) высказала актриса, режиссёр, художник Александра Ловянникова.

По её мнению, беби-театр показывает юным зрителям новые способы игры. Так, здесь малыш может увидеть, что обычная подушка способна превратиться в планету, как можно играть со своей игрушкой и что с обычным листом бумаги можно придумать много чего интересного. «Мы можем не вспомнить книжки, которые нам читали в детстве. Но ведь где-то там далеко они отложились. И если это были какие-то хорошие книжки, они потом на нас могут как-то повлиять», – пояснила гостья эфира.

По словам Александры Ловянниковой, в детских спектаклях важна и хорошая анимация, и хорошо поставленный свет, и музыка.

«Никогда не знаешь, что отзовётся маленькому зрителю. У меня была история про расчёску, которая превращалась в ёжика. И она ползала по столу и делала фыр-фыр-фыр. Ребёнок сходил на этот спектакль, прошло полгода или год, и вдруг мама малыша увидела, как он так играет с расчёской. Она была уверена, что он ничего не запомнил, но мы никогда не знаем, что запомнят дети», – отметила Александра Ловянникова.