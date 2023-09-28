Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

До сорока зрителей принимает псковский беби-театр на один спектакль

Дети до шести лет редко ходят в театр в одиночестве, поэтому беби-спектакли адресованы не только подрастающему поколению, но и взрослым. Об этом в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала актриса, режиссёр, художник Александра Ловянникова.

«Маленький театр» в Псковском театре драмы открылся в 2021 году. Фото: ПАИ

«Часто маленькие зрители ходят на наши спектакли по два, по три, по четыре раза. Если взрослому не нравится, представляете, какая для него это будет мука», –  отметила Александра Ловянникова.

Также она обратила внимание на то, что количество зрителей в беби-театре ограничено. Как правило, на постановку пускают 15 детей и 15 взрослых. Реже количество увеличивают до 20.  

«У нас маленькое уютное пространство, и мы хотим его сохранить, а не набиваться как сельди в бочке. Во время постановок мы сидим на подушечках и на матрасиках. Это такой театр, где ты приходишь, разуваешься, садишься на пол, как во время игры в детстве, сидишь и смотришь спектакль», – рассказала актриса.

Гостья эфира также подчеркнула, что такое количество зрителей обусловлено в том числе и особенностями аудитории. «Иногда ребёнок может заплакать по каким-то своим причинам. Если это двухлетний малыш, то он может, простите, описаться. Это никак не связано со спектаклем, скорее с соком, который он выпил перед выходом. У нас есть правило, если кто-то заплакал – можно выйти, успокоиться и вернуться», – пояснила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 сентября 2023

О начинке VI Праздника псковского пирога рассказала Кристина Кобызь
28 сентября 2023

Режиссёр Александра Ловянникова призналась в любви к псковскому театру
28 сентября 2023

Александра Ловянникова: Беби-театр прививает ребёнку хороший вкус
28 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Открытие «Российского Севера» в Пскове
28 сентября 2023

До сорока зрителей принимает псковский беби-театр на один спектакль
28 сентября 2023

О детской мечте расскажет зрителям новый спектакль Псковского драмтеатра
28 сентября 2023

Актриса Александра Ловянникова станет гостьей программы «Минкульт»
28 сентября 2023

День открытых дверей пройдет в Доме ремёсел в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...