До сорока зрителей принимает псковский беби-театр на один спектакль

17:12, 28 сентября 2023, ПАИ

Дети до шести лет редко ходят в театр в одиночестве, поэтому беби-спектакли адресованы не только подрастающему поколению, но и взрослым. Об этом в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала актриса, режиссёр, художник Александра Ловянникова.

«Часто маленькие зрители ходят на наши спектакли по два, по три, по четыре раза. Если взрослому не нравится, представляете, какая для него это будет мука», – отметила Александра Ловянникова.

Также она обратила внимание на то, что количество зрителей в беби-театре ограничено. Как правило, на постановку пускают 15 детей и 15 взрослых. Реже количество увеличивают до 20.

«У нас маленькое уютное пространство, и мы хотим его сохранить, а не набиваться как сельди в бочке. Во время постановок мы сидим на подушечках и на матрасиках. Это такой театр, где ты приходишь, разуваешься, садишься на пол, как во время игры в детстве, сидишь и смотришь спектакль», – рассказала актриса.

Гостья эфира также подчеркнула, что такое количество зрителей обусловлено в том числе и особенностями аудитории. «Иногда ребёнок может заплакать по каким-то своим причинам. Если это двухлетний малыш, то он может, простите, описаться. Это никак не связано со спектаклем, скорее с соком, который он выпил перед выходом. У нас есть правило, если кто-то заплакал – можно выйти, успокоиться и вернуться», – пояснила она.