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Общество

VI Праздник псковского пирога проходит в Пскове

VI Праздник псковского пирога проходит в Пскове сегодня, 1 октября. На столе представлено около ста кулинарных изделий, передаёт корреспондент ПАИ. 

Праздник пирога. Фото: ПАИ

На мероприятии работает ярмарка мастеров, фермеров, пчеловодов и сыроваров. На площадке Центра туризма и творческих индустрий на улице Георгиевской, 4 в Пскове также проходят выступления творческих коллективов города и области, научные конференции, мастер-классы.

Также горожане и гости города дегустируют продукцию. 

Праздник продлится до 19:00. Программу мероприятий можно посомтреть здесь. 

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