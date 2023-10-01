VI Праздник псковского пирога проходит в Пскове

15:15, 01 октября 2023, ПАИ

VI Праздник псковского пирога проходит в Пскове сегодня, 1 октября. На столе представлено около ста кулинарных изделий, передаёт корреспондент ПАИ.

На мероприятии работает ярмарка мастеров, фермеров, пчеловодов и сыроваров. На площадке Центра туризма и творческих индустрий на улице Георгиевской, 4 в Пскове также проходят выступления творческих коллективов города и области, научные конференции, мастер-классы.

Также горожане и гости города дегустируют продукцию.

Праздник продлится до 19:00. Программу мероприятий можно посомтреть здесь.