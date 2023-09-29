Опубликована программа Праздника псковского пирога

18:44, 29 сентября 2023, ПАИ

VI Праздник псковского пирога состоится в Пскове 1 октября. Мероприятие пройдёт около Дома Беклешова на улице Георгиевской, 4 с 11:00 до 19:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Основной площадкой праздника станет двор Центра туризма и творческих индустрий в Пскове:

В 11:00 пройдёт открытие Праздника псковского пирога;

11:00 – 19:00 – работа ярмарки мастеров, фермеров, пчеловодов и сыроваров;

11:00 – до последнего гостя – работа фудкорта;

11:00 – 13:00 – регистрация участников конкурса пирогов;

11:15 – 12:45 – развлекательно-музыкальная программа «Заходите к нам на пироги», фольклорный коллектив «Забава Опочецкая», художественный руководитель Юлия Моргунова;

12:45 – 13:00 – представление пирогов Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса (преподаватель профессионального цикла Татьяна Тихонова, мастер производственного обучения Ольга Валуйская).

Дегустация пирогов стартует в 13:00:

13:00 – старт работы жюри конкурса пирогов;

13:00 – начало детской игровой программы;

13:00 – 14:00 – «Шоу пирогов»: приглашаются все желающие творчески представить свой пирог на сцене;

13:10 – 13:40 – сетоский пирог с яблочным желе представляет Государственный музей-заповедник Изборск и музей-усадьба народа сето, семейный ансамбль «Карахельбе» (художественный руководитель Юлия Лыйв). Сетоские песни и мастер-класс по народным танцам;

13:40 – 13:50 – команда «Пирожковые феи» – группа поддержки Надежды Подопросветовой и её пирога;

13:50 – 14:00 – на сцене с «Пироговым стендапом» участницы конкурса «Мисс и миссис бизнес Псков и Псковская область»;

14:00 – кадриль. Выступает коллектив «Сударушки» Неёловского дома культуры;

14:05 – большая хлебобулочная викторина от Псковского хлебокомбината;

14:15 – коллектив особенных деток «Дети солнца», хореограф Ирина Нестерчук;

14:20 – большая хлебобулочная викторина от Псковского хлебокомбината;

14:30 – вальс «Осенние листья». Выступает коллектив «Сударушки» Неёловского дома культуры;

14:35 – награждение победителей конкурса пирогов и дегустация пирогов участников конкурса;

15:00 – 16:30 – эстрадная программа «Навстречу ветру», детский хор «Ступени», художественный руководитель Юлия Моргунова;

16:30 – 16:45 – весёлые старты для детей «Печём пироги» от «В квестах». Награждение победителя конкурса рисунков «Мой любимый пирог» от «В квестах»;

16:50 – 17:00 – большая хлебобулочная викторина от Псковского хлебокомбината;

17:00 – 17:45 – выступают солисты специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Преподаватель колледжа, композитор, блогер – Тима Бичевский. Руководитель – Ирина Галковская;

17:45 – 17:50 – студия аргентинских танцев. Аргентинская самба (Алексей Шпак и Анна Пшённикова);

17:50 – 17:55 – аргентинский танец (Максим Душин и Марина Иванова);

17:55 – 18:00 – бачата – lady школы танцев Casa loca, руководитель Маргарита Горовая;

18:05 – 18:10 – «Танец кубинского пирога». Руэда от школы танцев «Casa loca». Угощение сальса-шарлоткой от Ольги Банниковой;

18:15 – 18:20 – студия аргентинских танцев. Чакарера (Алексей Шпак,Анна Пшённикова, Максим Душин и Марина Иванова);

18:20 – 19:00 – выступление группы «4 угла»;

Площадка в конференц-зале Центра туризма и творческих индустрий Пскова:

12:00 – 17:00 – школьная конференция «Псковский семейный пирог».

В мастерских Центра туризма и творческих индустрий пройдут творческие мастер-классы для детей и взрослых:

12:00 – 13:00 – мастерская ручного творчества «Идея». Рисование масляной пастелью;

13:00 – 14:00 – мастерская ручного творчества «Идея». «Шерстяная акварель»;

14:00 – 16:00 – Elizabeth toys. Мастер-класс по пошиву мягкой игрушки на выбор.

Бесплатные мастер-классы:

14:00 – 15:00 – руководитель арт-студии «Рыжий кот» Светлана Бочкова. Акварельный фуд-скетч «Капкейк» (возраст 8+);

15:00 – 16:00 – экологист и эко-просветитель Светлана Бринюк. Мастер-класс «Творим из вторсырья: бумажных втулок и бутылочных пробок». (возраст 8+);

16:00 – 17:00 – руководитель Центра экспертизы и качества «ПСК-серт» Любовь Лесовская. «Регистрация товарного знака, товарной марки, с чего начать. Сроки годности, что это такое?»;

13:00, 15:00, 17:00 – китайская чайная церемония пин-ча. Чайный мастер – Георгий Банников, чайный клуб «Процесс», Санкт-Петербург.