«Приятно, что моего папу не забывают»: памятный чемпионат по лёгкой атлетике прошёл в Порхове

18:32, 02 октября 2023, ПАИ

Соревнования третьего открытого чемпионата Порховского района на средних и длинных дистанциях, посвящённые памяти отличника физической культуры и спорта, ветерана спорта Сергея Герасимова, прошли на главном стадионе Порхова 30 сентября. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

В забегах на 800 и 5 000 метров поучаствовали команды спортшкол «Надежда» и «Юность», клуба любителей бега ПсковГУ, а также стайеры из Острова, Дедовичей и Пустошки. Также на старт вышли порховские спортсмены.

В забеге на 800 метров среди девочек от 12 до 14 лет чемпионкой стала псковичка Виктория Сычёва. Второй пришла Маргарита Компаниец. Замкнула тройку лидеров порховичка Алина Колосова. Среди мальчиков победу одержал пскович Павел Межуев, вторым пришёл Клементий Дроздов, а бронзу завоевал порхович Николай Георгиевский.

В возрастной группе от 15 до 17 лет среди девушек лучшей стала Алина Ильина, а второе и третье места заняли Ксения Данилова и Алёна Сухова из Порхова. Среди юношей победил порхович Юрий Волочковский. Второй и третий результаты показали также порховичи Андрей Тиханов и Павел Петров. Псковские легкоатлеты Олег Леонтьев и Елизавета Николаева показали высокие результаты на этой дистанции среди взрослых спортсменов.

На пятикилометровой дистанции в разных возрастных группах победу одержали Никита Тюльков (Псков), Иван Алексеев (Порхов), Татьяна Васильева (Порхов), Евгений Малышев (Псков), Виктор Громов (Псков). Призовые места заняли порховичи Кирилл Васильев (второе место), Ирина Арсентьева (третье место), Кирилл Дмитриев (второе место).

Победителей и призёров соревнований наградили медалями и грамотами, памятные кубки вручены самым возрастным ветеранам, победителям в беге на 5 000 метров. Ветераны спорта по окончании соревнований посетили могилу С. Л. Герасимова, возложили цветы, почтили минутой молчания память знаменитого спортсмена.

В мероприятии приняли участие дочь Сергея Герасимова с мужем и внуки, которые живут в Пскове. «Очень приятно, что моего папу не забывают. Хочу выразить благодарность организаторам мероприятия. Чемпионат проводится уже третий раз, и третий год мы приезжаем сюда. Папа всю свою жизнь увлекался спортом и нас старался к этому приучить. К сожалению, мы, его дети, не стали заниматься профессиональным спортом, но, может быть, внуки продолжат данную традицию», – сказала дочь Сергея Герасимова.

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