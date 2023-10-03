Открыть в Великих Луках Центр общественного наблюдения предложил Игорь Сопов

15:32, 03 октября 2023, ПАИ

Открыть Центр общественного наблюдения (видеонаблюдения) за проведением выборов в Великих Луках на предстоящей президентской кампании предложил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Свою идею руководитель облизбиркома озвучил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Центр общественного наблюдения организовывается в пределах Псковской области пока только в Пскове, но я думаю, что на президентскую кампанию надо подумать и сделать такой же центр и в Великих Луках. В принципе это два больших города, было бы интересно и там тоже открыть такую площадку, где можно было бы посмотреть, как идёт голосование. Это коллеги посмотрят сами, соотнесут свои возможности, тем не менее надо отметить, что работа в самом штабе Общественного наблюдения идёт очень активно», – отметил Игорь Сопов.

Напомним, что в Псковской области в сентябре проходило трёхдневное голосование на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области.

Добавим, что открытие общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входило 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования. Всего на выборах работало 597 общественных наблюдателей.

Напомним, что Центр общественного наблюдения (ЦОН) предназначен для максимальной открытости всех избирательных процессов.