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Итоги работы общественного штаба наблюдения за выборами подвела Наталья Горбачёва

Итоги работы общественного штаба наблюдения за выборами в единый день голосования 2023 года на территории Псковской области подвела председатель Общественной палаты Псковской области, член штаба общественных наблюдателей Наталья Горбачёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Наталья Горбачёва: «Я считаю работу нашего штаба слаженной совместно с избирательной комиссией». Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«Я хочу выразить большую благодарность избирательной комиссии Псковской области и лично Игорю Александровичу [председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. – ПАИ] за высокую оценку нашего штаба общественного наблюдения и непосредственно Центра общественного наблюдения. Игорь Александрович неоднократно посещал наш центр во время выборов», – отметила Наталья Горбачёва.

Председатель Общественной палаты региона заверила, что у штаба и избиркома получилась «по-настоящему слаженная работа». «Мы, честно говорю, во время нашей работы старались. Я считаю работу нашего штаба слаженной совместно с избирательной комиссией. По крайней мере подтверждаю, что все возникающие вопросы мы обсуждали и советовались именно с избирательной комиссией. В центре работа была продумана полностью, дежурства мы обеспечивали. Кроме того, у нас дежурили представители избиркома, то есть всё шло фиксированно», – подчеркнула Наталья Горбачёва. 

Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входило 15 человек. «Мы распределялись по различным направлениям деятельности. Скажем так, мы волновались и готовились к выездной работе, но в этот раз у нас не было случаев, чтобы осуществить выездные мероприятия. Мы считаем, что у нас неплохо сработала общественная наблюдательная комиссия, которая по своему плану посетила вместе в уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым особые учреждения на территории Псковской области и отчиталась нам, что всё прошло без замечаний. Наблюдатели постоянно были на связи, и мы могли убедиться в достоверности выборов», – заключила председатель Общественной палаты региона.  

Напомним, что в Псковской области в сентябре проходило трёхдневное голосование на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области.

Добавим, что открытие общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования. Всего на выборах работало 597 общественных наблюдателей

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