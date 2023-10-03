Игорь Сопов: Избирательная комиссия Псковской области уже готовится к президентским выборам

18:22, 03 октября 2023, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области уже готовится к президентским выборам. Об этом рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Вы не поверите, но подготовка к президентской кампании уже началась. Хоть мы и говорим, что кампания по выборам президента начнётся в 2024 году, но на самом деле решение о начале избирательной кампании произойдёт в декабре. Соответственно, в декабре мы уже приступим ко всем официальным подготовительным мероприятиям, но для того, чтобы подойти к этому моменту, нам необходимо уже мобилизоваться для последующей работы. Сейчас избирательная комиссия и территориальные избирательные комиссии готовят отчёт об итогах прошедшей кампании, и мы до конца октября будем эти отчёты готовить», – рассказал Игорь Сопов.

Кроме того, в регионе будет сформирован список участковых избирательных комиссий. «Это процесс очень сложный, формируется более 500 участковых избирательных комиссий. Плюс к этому мы понимаем, что формирование должно совпадать с дополнительными обучающими семинарами. Мы понимаем, что основной костяк людей, которые работали, остаётся с нами, тем не менее всем новым, кто появляется, мы должны объяснить, как должен проходить период подготовки и проведения выборной кампании», – подчеркнул председатель облизибркома.

По его словам, также в предстоящей выборной кампании все избирательные участки будут оборудованы видеонаблюдением.

«Все эти подготовительные работы, которые проходят сейчас, позволят достойно провести избирательную кампанию и, самое главное, без жалоб и нарушений», – заключил Игорь Сопов.

Согласно действующему избирательному законодательству России, выборы президента РФ должны будут пройти 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации РФ не ранее чем за 100 дней (8 декабря 2023 года) и не позднее чем за 90 дней (18 декабря 2023 года) до дня голосования.