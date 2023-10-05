Торжественное мероприятие в честь Дня учителя пройдёт в Пскове

09:45, 05 октября 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие в честь Дня учителя состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 5 октября. Мероприятие пройдёт в рамках региональной Большой учительской недели. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Отметим, что Большая учительская неделя проходит по всей России с 2 по 8 октября. В этот период будут подведены итоги профессиональных конкурсов, а также состоятся мероприятия с участием педагогических работников, студентов педвузов и органов государственной власти.

Напомним, что ранее в рамках мероприятия в Пскове прошёл день психолого-педагогических классов и день педагога-наставника.

Добавим, что 5 октября в России празднуется День учителя.