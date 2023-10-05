Родители более 40 тысяч детей получили единое пособие в Псковской области

10:36, 05 октября 2023, ПАИ

Единое пособие родителям 40 882 детей оформило отделение Социального фонда России по Псковской области. Почти 15,5 % семей, получающих выплату, – многодетные. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Единое пособие, введенное в России с января 2023 года, заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки. Две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трёх лет, ежемесячные выплаты на детей от трёх до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова рассказала, что соцфонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. «Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка», – пояснила она.

Наталья Мельникова добавила, что для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. «Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие. Например, по выплате на первого ребенка. Теперь она входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям до достижения ребенком 3 лет», – уточнила Наталья Мельникова.

С введением единого пособия также расширились возможности материнского капитала. Теперь семьи могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, как это было до 2023 года, но и на первого, третьего или любого другого. Причём семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей.

Для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. Размер выплаты на детей составляет 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума на ребенка. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Подробную консультацию о правилах назначения единого пособия можно получить по телефону контакт-центра отделения СФР 8 (800) 200-00-98.