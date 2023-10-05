Почётный знак «За заслуги перед Псковской областью» вручили двум педагогам

14:07, 05 октября 2023, ПАИ

Вручение почётного знака «За заслуги перед Псковской областью» состоялось на торжественном мероприятии в честь Дня учителя сегодня, 5 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

За заслуги в сфере образования и многолетний добросовестной труд почётный знак «За заслуги перед Псковской областью» губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил педагогу-психологу Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Светлане Андреевой и преподавателю педагогики Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Татьяне Поливаре.

Кроме того, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы образования Псковской области почётной грамотой губернатора Псковской области награждены учитель истории и обществознания Славковской средней общеобразовательной школы Порховского района Татьяна Афанасьева, учитель физической культуры Пустошкинского центра образования Александр Калина, учитель математики и физики Яммской средней общеобразовательной школы Гдовского района Екатерина Петрова, воспитатель детского сада в Новосокольниках Алина Семёнова.

Также за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы образования Псковской области благодарственное письмо правительства Псковской области вручили заместителю директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского города Великие Луки Надежде Владимировой, воспитателю дошкольного отделения детского сада комбинированного вида «Солнышко» Пустошкинского центра образования Светлане Дубининой, воспитателю центра развития ребёнка детского сада № 11 «Буратино» города Невеля Алёне Ивановой, заместителю начальника Управления образования Островского района Вере Крупновой, преподавателю Великолукского механико-технологического колледжа Елене Лебедевой, директору Детской школы искусств города Невеля Надежде Менделеевой, тренерам-преподавателям Центра дополнительного образования для детей города Пустошка Александру Сафронову и Николаю Юринову.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках региональной Большой учительской недели. Она проходит по всей России с 2 по 8 октября. В этот период будут подведены итоги профессиональных конкурсов, а также состоятся мероприятия с участием педагогических работников, студентов педвузов и органов государственной власти.

Напомним, что ранее в рамках мероприятия в Пскове прошёл день психолого-педагогических классов и день педагога-наставника.

Добавим, что 5 октября в России празднуется День учителя. В честь праздника в Пскове чествовали учителей.