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Культура

Детский писатель и иллюстратор Ольга Фадеева стала гостьей программы «Минкульт»

Детский писатель и иллюстратор Ольга Фадеева стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 октября.

Каковы тенденции в современной детской литературе? Что нужно знать начинающему автору и как достучаться до издательства? Как бороться с недоверием родителей к современным авторам? Как происходит коммуникация между писателем и иллюстратором? Является ли нейросеть конкурентом художнику?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт».

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05 октября 2023

Детский писатель и иллюстратор Ольга Фадеева стала гостьей программы «Минкульт»
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