Детский писатель и иллюстратор Ольга Фадеева стала гостьей программы «Минкульт»

14:45, 05 октября 2023, ПАИ

Детский писатель и иллюстратор Ольга Фадеева стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 октября.

Каковы тенденции в современной детской литературе? Что нужно знать начинающему автору и как достучаться до издательства? Как бороться с недоверием родителей к современным авторам? Как происходит коммуникация между писателем и иллюстратором? Является ли нейросеть конкурентом художнику?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт».