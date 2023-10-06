65-летний пенсионер пропал в Псковском районе
65-летний Валентин Кузьмин пропал в деревне Крякуша Карамышевской волости Псковского района. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
5 октября он вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Во что был одет, неизвестно. С собой имел голубой велосипед.
Валентин Кузьмин нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Валентина Кузьмина, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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