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Общество

Строительство школ в Себежском районе проконтролировал Андрей Ермаков

Врио председателя комитета по образованию правительства Псковской области Андрей Ермаков с рабочим визитом посетил строительство новой школы в Себеже и пристройки к школе в поселке Кузнецовка сегодня, 6 октября. Об этом сообщает газета Себежского района «Призыв».

Строительство школ в Себежском районе проконтролировал Андрей Ермаков. Фото здесь и далее: газета Себежского района «Призыв»

Андрей Ермаков побеседовал с генеральными подрядчиками, обошёл стройки и отметил, что темпы строительства школы в Себеже, рассчитанной на 825 мест, очень хорошие, отставания от графика нет.

«На площадке достаточное количество техники и рабочих. Заказаны все материалы для заливки плиты фундамента, она уже началась, хотя буквально неделю назад был разработан котлован. В ноябре подрядчик приступит к монтажу цокольного этажа, и в начале следующего календарного года будут производиться отделочные работы», – рассказал он.

Андрей Ермаков также отметил, что строительство пристройки к школе в Кузнецовке находится в стадии завершения работ по устройству внешнего контура. Подрядчику поставлена задача приступить к внутренним работам до наступления холодов. Планируется поставить окна, двери и утеплить каркас здания, чтобы в конце осени дать отопление и полноценно приступить к отделочным работам.

«Школа 1 сентября должна принять детей, хотя срок контракта предполагает завершение работ в конце 2024 года, но мы рассчитываем на то, что работы будут вестись с опережением графика. В настоящее время ключевых отклонений ни на одном из объектов мы не видим, констатируем факт, что все работы происходят в соответствии с планом. Но при всем при этом будем держать руку на пульсе», – прокомментировал Андрей Ермаков.

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