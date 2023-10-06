Пенсионерка ушла в лес и не вернулась в Гдовском районе
72-летняя Вера Сееде пропала в селе Ямм Гдовского района в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Жительница муниципалитета ушла из дома в лес 5 октября и не вернулась.
Приметы: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, чёрные волосы с проседью, карие глаза.
Женщина была одета в фиолетовую куртку, тёмно-синие спортивные штаны, синие галоши и серую шапку.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Веры Сееды, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 октября 2023
Стали известны подробности нападения семейной пары на полицейских в Пустошкинском районе