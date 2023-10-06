Пенсионерка ушла в лес и не вернулась в Гдовском районе

16:16, 06 октября 2023, ПАИ

72-летняя Вера Сееде пропала в селе Ямм Гдовского района в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Жительница муниципалитета ушла из дома в лес 5 октября и не вернулась.

Приметы: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, чёрные волосы с проседью, карие глаза.

Женщина была одета в фиолетовую куртку, тёмно-синие спортивные штаны, синие галоши и серую шапку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Веры Сееды, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.