Спектакль - номинант «Золотой маски» покажут на фестивале «Другое искусство» в Пскове

16:27, 06 октября 2023, ПАИ

8 октября в 18:00 у зрителей в Пскове будет возможность увидеть единственную в мире профессиональную постановку «Прикасаемые» с участием слепоглухих и зрячеслышащих актеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Прикасаемые» – документальный спектакль-конструктор, который меняется от показа к показу. В основе постановки – жизненные истории каждого из его участников, рассказанные на разных языках: русском, жестовом языке, языке пластики тела.

Это флагманский спектакль центра «Инклюзион» – театрального направления фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Идея спектакля принадлежит худруку Театра наций Евгению Миронову.

Спектакль был номинирован на престижные российские премии, в том числе на российскую театральную премию «Золотая маска».

Вход по пригласительным билетам, которые можно уже сегодня получить кассе областной филармонии.