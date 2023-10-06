367 тысяч тонн составила погрузка на железной дороге в Псковской области за 9 месяцев

21:54, 06 октября 2023, ПАИ

В январе – сентябре 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 367 тысяч тонн различных грузов, что на 8,3 % меньше результата аналогичного периода прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

За 9 месяцев 2023 года на железнодорожных станциях, расположенных в Псковской области, погружено: строительных грузов – 163,9 тысячи тонн (+1,5 % к аналогичному периоду прошлого года), лома чёрных металлов – 35,9 тысячи тонн (+9,8 %), остальных и сборных грузов – 31,2 тысячи тонн (+7,6 %), зерна – 19,7 тысячи тонн (рост в 2,1 раза), лесных грузов – 62,3 тысячи тонн (-10,1 %).

В сентябре 2023 года на железной дороге в Псковской области погружено 40,2 тысячи тонн грузов различных номенклатур.