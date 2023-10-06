Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

367 тысяч тонн составила погрузка на железной дороге в Псковской области за 9 месяцев

В январе – сентябре 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 367 тысяч тонн различных грузов, что на 8,3 % меньше результата аналогичного периода прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

За 9 месяцев 2023 года на железнодорожных станциях, расположенных в Псковской области, погружено: строительных грузов – 163,9 тысячи тонн (+1,5 % к аналогичному периоду прошлого года), лома чёрных металлов – 35,9 тысячи тонн (+9,8 %), остальных и сборных грузов – 31,2 тысячи тонн (+7,6 %), зерна – 19,7 тысячи тонн (рост в 2,1 раза), лесных грузов – 62,3 тысячи тонн (-10,1 %).

В сентябре 2023 года на железной дороге в Псковской области погружено 40,2 тысячи тонн грузов различных номенклатур.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 октября 2023

ВИДЕО. Финал девятого потока бизнес-акселератора Lady007 прошёл в Пскове
05 октября 2023

ФАС России потребовала от АЗС снизить цены на топливо
05 октября 2023

Родители более 40 тысяч детей получили единое пособие в Псковской области
04 октября 2023

Победителей окружного этапа конкурса «Туристический сувенир» наградили в Пскове
04 октября 2023

Финал бизнес-акселератора Lady007 стартовал в Пскове
03 октября 2023

Александр Котов - о решении Михаила Ведерникова: Муниципалитеты не останутся без поддержки во время отопительного сезона
03 октября 2023

Совет клуба молодых предпринимателей формируют в Псковской области
02 октября 2023

Почти 100 млн рублей направили на социальные выплаты в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...