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День работника сельского хозяйства отмечают в России 8 октября

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России отмечается сегодня, во второе воскресенье октября, сообщает сайт calend.ru.

День работника сельского хозяйства отмечают в России 8 октября. Фото: ПАИ

В этот день поздравляют не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет населению молоко, мясо и другие продукты питания. Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, учёных-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса.

Первоначально праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1966 года, он назывался Всесоюзным днём работников сельского хозяйства и отмечался во второе воскресенье октября. В третье воскресенье октября праздновался День работников пищевой промышленности, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 августа 1966 года. В 1986 году эти два праздника были объединены в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, но празднование установлено на третье воскресенье ноября. В 1988 году его объединили с Днём мелиоратора в единый праздник с названием День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечался также в третье воскресенье ноября. В 1999 году дату празднования перенесли на второе воскресенье октября.

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