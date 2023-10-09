Где можно сделать прививку от гриппа, рассказали псковичам
Псковская городская поликлиника приглашает граждан вакцинироваться от гриппа, сообщили ПАИ в медучреждении.
Адреса прививочных кабинетов: улица Кузнецкая, 19, улица Коммунальная, 23, улица Индустриальная, 8, улица Киселёва, 8, улица Сиреневый бульвар, 9, улица Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б.
Вакцинация проводится по предварительной записи по телефону 29-90-28 или в порядке очереди.
Сделать прививку можно и в ТЦ «Империал» с 10:00 до 17:00 в будние дни и с 10:00 до 15:00 в субботу. Также на стоянке магазина «Семейный магнит» работает мобильный ФАП, в котором можно вакцинироваться ежедневно с 11:00 до 15:00.
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