Где можно сделать прививку от гриппа, рассказали псковичам

10:01, 09 октября 2023, ПАИ

Псковская городская поликлиника приглашает граждан вакцинироваться от гриппа, сообщили ПАИ в медучреждении.

Адреса прививочных кабинетов: улица Кузнецкая, 19, улица Коммунальная, 23, улица Индустриальная, 8, улица Киселёва, 8, улица Сиреневый бульвар, 9, улица Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б.

Вакцинация проводится по предварительной записи по телефону 29-90-28 или в порядке очереди.

Сделать прививку можно и в ТЦ «Империал» с 10:00 до 17:00 в будние дни и с 10:00 до 15:00 в субботу. Также на стоянке магазина «Семейный магнит» работает мобильный ФАП, в котором можно вакцинироваться ежедневно с 11:00 до 15:00.