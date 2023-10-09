Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе

18:58, 09 октября 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Opel Zafira не справился с управлением и вылетел в кювет на 457-м километре трассы М-9 Москва-Балтия в деревне Михальки Великолукского района, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»







Одного человека госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.