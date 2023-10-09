Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе

Водитель автомобиля Opel Zafira не справился с управлением и вылетел в кювет на 457-м километре трассы М-9 Москва-Балтия в деревне Михальки Великолукского района, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

  • Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Одного человека госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 октября 2023

Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе
09 октября 2023

91 пожар потушен в Псковской области в пожароопасный сезон
09 октября 2023

Заблудившегося пенсионера разыскивают в лесу Псковской области
09 октября 2023

Великолучанин зарубил топором своего пасынка во время ссоры
09 октября 2023

Бензопилу, радиоприемник и три кружки похитил житель Локни с чужой дачи
09 октября 2023

Более 3,5 миллиона рублей украли у псковичей мошенники
09 октября 2023

Цистерна с топливом опрокинулась на железной дороге в Дно
09 октября 2023

Около 40 сараев чуть не сгорело в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...