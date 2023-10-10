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Экономика

Большинство псковичей готовы заплатить в ресторане от 500 до 1 000 рублей – опрос

Большинство псковичей (65 %) готовы заплатить за поход в кафе или ресторан за одного человека от 500 до 1 000 рублей. Такое мнение высказали респонденты опроса, проведённого Псковским агентством информации.

Результаты опроса Псковского агентства информации. Фото: ПАИ

Потратить от 1 500 до 2 000 рублей могут позволить себе почти 26 % опрошенных, а от 2 500 до 3 000 рублей – почти 5 %.

Оставить в заведениях ещё большую сумму готовы менее 10 % жителей области. Так, заплатить за поход в кафе на одного человека от 3 500 до 5 000 рублей готовы 1,71 % опрошенных, а более 5 000 рублей – 2,4 %.

Фото: ПАИ

Всего в голосовании приняло участие 584 человека.

Псковские кафе и рестораны начали повышать стоимость своих блюд, причём увеличение цены коснётся не только блюд высокой кухни, но и фастфуда, суши и роллов. Статью «АиФ – Псков» об этом можно прочитать по ссылке

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