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Экономика

Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Саудовской Аравией достиг отметки в один миллиард долларов

Товарооборот сельхозпродукции и продуктов между Россией и Саудовской Аравией достиг отметки в один миллиард долларов. В частности, поставки кукурузы в Саудовскую Аравию Россия начала в 2023 году. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Экспорт в январе – августе увеличился на 36,9% в первую очередь за счёт поставок подсолнечного масла, кофе, ячменя и пшеницы. Экспорт мяса, шоколадных кондитерских изделий, говядины, субродуктов домашней птицы, крупного рогатого скота за 8 месяцев 2023 года был снижен. Поставки соевого масла были прекращены.

Импорт из Саудовской Аравии в Россию вырос в 4,2 раза в первую очередь за счёт кондитерских изделий, фиников и ракообразных. Однако снизился импорт безалкогольных напитков, за исключением воды и соков, орехов, мучных изделий и некоторых других продуктов.

В 2022 году сбыт товаров продовольствия и сельхозпродукции между странами достиг рекорда – один миллиард долларов. 70% торговли пришлось на зерновые культуры.

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