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Экономика

Доля автокредитов в России растет, несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ

Доля автомобилей, приобретаемых в кредит, в июне 2025 года достигла 60% для новых легковых машин против 46% в феврале, несмотря на падение авторынка на 28% и высокую ключевую ставку Центробанка. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат».

Фото: ПАИ

По словам экспертов, рост обусловлен субсидированием ставок производителями и дистрибьюторами. В июне выдача автокредитов на новые автомобили сократилась на 12% в количестве и на 22% в рублях по сравнению с июнем 2024 года. На вторичном рынке падение составило 52% в штуках и 57% в рублях. Из всех выданных автокредитов 60% пришлось на новые машины, 40% – на подержанные.

С июля ЦБ ужесточил регулирование автокредитования, учитывая предельную долговую нагрузку заемщиков. В дальнейшем планируется введение обязательного подтверждения доходов и, возможно, «периода охлаждения» на 24-48 часов, что может замедлить выдачу автокредитов, отметили эксперты.

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