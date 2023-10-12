Заседание комитета ПАСЗР проходит в Новгороде под председательством Виктора Остренко

11:27, 12 октября 2023, ПАИ

Проблемы сферы культуры, туриндустрии и пути их решения обсуждают в Новгороде депутаты региональных парламентов СЗФО. Заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по культурной политике и туризму, чью работу курирует Псковское областное Собрание депутатов, проходит под председательством вице-спикера Виктора Остренко. В работе комитета также участвует председатель Молодёжного парламента Екатерина Росоловская, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Представителей регионов приветствовал председатель Новгородской областной Думы Юрий Бобрышев, отметив, что новгородцы всегда рады гостям. «Надо особо отметить, что наш Северо-Западный округ по-своему уникален – на его территории находятся практически все древнейшие города великой России и бывшего Советского Союза, здесь кладезь наших ценностей, памятников истории и культуры. Поэтому у нас примерно одинаковые проблемы, одинаковые задачи, которые мы должны решать. Мы, жители Северо-Запада, вдвойне ответственны за сохранение наследия», - отметил новгородский спикер. По мнению Юрия Бобрышева, культура начинается с рождения человека, среды, в которой он растёт и воспитывается, с отношения к традициям, привитым в детстве, к памятникам, созданным предками. «В этом и есть культура нации, культура человека», - отметил председатель Думы, открывая заседание комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму.

Виктор Остренко поблагодарил новгородцев за тёплый приём и отметил преимущества проведения заседаний в разных субъектах Северо-Запада. «Это позволяет коллегам по депутатскому корпусу знакомиться с историей, культурой, работой организаций и учреждений, расширять горизонт представлений, из которых и складывается культурная политика Северо-Запада», - отметил председатель парламентского комитета. Виктор Остренко подчеркнул, что инициативы, разработанные законодателями регионов Северо-Запада, слышат на федеральном уровне. «Если напрямую нам не всегда удаётся достичь результата нашими оформленными решениями, то со временем мы зачастую всё равно видим, что наши предложения воплощаются в жизнь. Мы этот результат, конечно, фиксируем – приятно, что, как говорится в русской пословице, капля камень точит», - добавил Виктор Остренко.

После обмена приветствиями члены комитета перешли к рабочей повестке. В ходе заседания депутаты намерены обсудить проект федерального закона, упрощающий процедуру исключения из охранного реестра фактически утраченных памятников регионального и местного значения. Также региональные законодатели рассмотрят обращения в федеральные органы власти, касающиеся финансовой и кадровой поддержки учреждений культуры, возможности начисления дополнительных баллов при поступлении в вузы абитуриентам, окончившим художественную или музыкальную школу. Ещё один вопрос повестки касается недавно созданного Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

По традиции опытом реализации лучших региональных практик поделится принимающая сторона – с докладами выступят министр культуры Новгородской области и министр инвестиционной политики. Кроме того, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга представит членам постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму информацию об организации и проведении всероссийского конкурса «Познай Россию заново».