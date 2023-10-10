Генпрокуратура проверит законность введения комиссии Wildberries

17:13, 12 октября 2023, ПАИ

Генпрокуратура проверит законность решения Wildberries о введении комиссий за оплату товаров картами иностранных платежных систем и взимании платы за возврат покупки, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

«По поручению Игоря Краснова <...> осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров», — заявили в ведомстве, отметив, что в проверке также участвует Роспотребнадзор и финансовый регулятор — Банк России.

Wildberries ввел комиссию в размере трех процентов от стоимости заказа при его оплате картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России.

В Генпрокуратуре пообещали обратить особое внимание на обоснованность действий Wildberries, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов и принять «исчерпывающие меры реагирования», если нарушения найдутся.