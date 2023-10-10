Wildberries ввел комиссию для карт Visa и Mastercard

09:48, 12 октября 2023, ПАИ

Wildberries ввел комиссию для карт Visa и Mastercard. Появление комиссии Wildberries объясняет особенностями платежей по картам Visa и Mastercard. Интерет-магазин принял решение ввести комиссию в размере 3% от стоимости покупки с 9 октября. Об этом пишет издание «Ведомости». Эту информацию подтвердил Дмитрий Колесников, директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries.

«Изменение условий оплаты связано с операционно-технологическим процессом приема платежей. На сегодняшний день нет возможности обрабатывать операции по Visa и Mastercard», – сказал Дмитрий Колесников. При оформлении покупок можно выбрать карты «Мир», Систему быстрых платежей (СБП), SberPay (где есть возможность оплаты для держателей карт Visa и Mastercard), отметил он.

Эксперты новвведение маркетплейса называют сомнительным. Расчеты по Visa и Mastercard проводятся на территории России, поэтому никакой разницы между транзакциями, осуществляемыми с помощью карт Visa, Mastercard или «Мир», быть не должно, в частности отмечают они.

В августе 2021 года Wildberries уже вводил комиссию в 2% для обладателей карт Visa и Mastercard. При этом покупатели могли сами выбрать, как платить. Для держателей карты «Мир», если оплата была произведена через СБП, стоимость покупки оставалась прежней. При этом комиссия в 2% накладывалась на карты Visa, Mastercard или Maestro.