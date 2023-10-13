Дорогу Плюхново – Кудряницы отремонтировали в Куньинском районе
Приёмка работ по ремонту двухкилометрового участка муниципальной автодороги Плюхново – Кудряницы состоялась сегодня, 13 октября. Об этом пишет районная газета «Пламя».
Приёмная комиссия с участием представителей администрации района, Жижицкой волости, подрядной организации «Реал», «Куньяавтодор» проверила качество и объёмы проведенного ремонта.
По итогам приёмки было определено, что новое асфальтобетонное полотно шестиметровой ширины ровное, обочины из щебеночно-песчаной смеси утрамбованы катком. Даже на железнодорожном переезде асфальт подрядчик уложил фактически до самых рельсов.
Контракт был заключён 15 сентября, а уже 13 октября состоялась приёмка.
Напомним, решение о проведении ремонта 1,5-километрового участка автодороги Плюхново – Кудряницы было принято после обращения главы Жижицкой волости Николая Балмышева к губернатору Михаилу Ведерникову во время его визита в Куньинский район минувшим летом. Ещё полкилометра удалось отремонтировать благодаря образовавшейся экономии в ходе аукциона по выбору подрядной организации.
Форсайт-сессия в рамках реализации проекта «Мосты дружбы» собрала 150 участников в ПсковГУ
Новые абонементы для дошкольников, школьников и студентов разработал Псковский музей-заповедник