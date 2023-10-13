Дорогу Плюхново – Кудряницы отремонтировали в Куньинском районе

13:22, 13 октября 2023, ПАИ

Приёмка работ по ремонту двухкилометрового участка муниципальной автодороги Плюхново – Кудряницы состоялась сегодня, 13 октября. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Приёмная комиссия с участием представителей администрации района, Жижицкой волости, подрядной организации «Реал», «Куньяавтодор» проверила качество и объёмы проведенного ремонта.

По итогам приёмки было определено, что новое асфальтобетонное полотно шестиметровой ширины ровное, обочины из щебеночно-песчаной смеси утрамбованы катком. Даже на железнодорожном переезде асфальт подрядчик уложил фактически до самых рельсов.

Контракт был заключён 15 сентября, а уже 13 октября состоялась приёмка.

Напомним, решение о проведении ремонта 1,5-километрового участка автодороги Плюхново – Кудряницы было принято после обращения главы Жижицкой волости Николая Балмышева к губернатору Михаилу Ведерникову во время его визита в Куньинский район минувшим летом. Ещё полкилометра удалось отремонтировать благодаря образовавшейся экономии в ходе аукциона по выбору подрядной организации.