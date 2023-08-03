Михаил Ведерников проверил благоустройство парка в Кунье

20:05, 03 августа 2023, ПАИ

Благоустроенную общественную территорию парка на улице Советской в Кунье осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 3 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Экскурсию по благоустроенной территории парка провёл глава района Олег Лебедев.

Территория стала победителем народного голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В прошлом году на территории парка у пруда обустроили пешеходные дорожки, провели озеленение, установили скамейки и урны, а в этом году на улице Советской появилась детская площадка.