Концертную программу «Зажигай» с аншлагом встретили жители Опочки и Бежаниц

08:51, 16 октября 2023, ПАИ

Концертную программу «Зажигай» студентов и преподавателей специальности «музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова с аншлагом приняли жители Опочки и Бежаниц. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.

Как рассказала руководитель проекта, преподаватель колледжа Ирина Галковская, концерты, состоявшиеся 12 и 13 октября, стали долгожданным событием для молодых артистов и были особенно тепло приняты зрителями.

«Для первокурсников – это первые в их жизни настоящие гастроли, и мы очень рады, что ребята успешно влились в наш творческий коллектив», – отметила Ирина Галковская.

Студенты колледжа представили обновлённую программу молодёжного музыкального марафона, которая включала как ансамблевые, так и сольные композиции. Сюрпризом для зрителей стала премьера трека «Снимаю на телефон» преподавателя колледжа Тимофея Никогосова, исполненная на концерте автором. Эта песня появилась на всех стриминговых площадках именно в ночь с 12 на 13 октября.

Неформальной, но очень яркой составляющей гастрольной поездки стала творческая встреча псковских вокалистов с участниками регионального проекта «Школа живописи» в Пушкинских Горах – месте проживания обеих молодёжных групп.

Напомним, что молодёжный музыкальный марафон «Зажигай» стартовал в Пскове осенью 2021 года. За это время концертную программу увидели более пяти тысяч жителей в 18 районах Псковской области.