Счётная палата предложила ввести таможенные пошлины на вейпы в 5%
Счётная палата предложила ввести ввозную таможенную пошлину на вейпы и электронные сигареты в размере 5 % от их стоимости. Это принесёт федеральному бюджету дополнительные 1,5 миллиарда рублей, пишет ТАСС.
Проверки Счётной палаты доказали необходимость совершенствования правового регулирования в плане выравнивания уровня обложения ввозными таможенными пошлинами изделий для потребления табачной и никотинсодержащей продукции путём увеличения ставки ввозной таможенной пошлины.
Изменения, по мнению ведомства, будут способствовать сохранению здоровья и физического благополучия людей.
Отметим, что сейчас в России нет акциза на вейпы и электронные сигареты, он существует только для жидкостей для них.
Напомним, в Псковской области детям и подросткам запрещено находиться в табачных магазинах и вейп-шопах. Соответствующая правовая норма прописана в региональном законодательстве.
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