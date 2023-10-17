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Спорт

Неспортивная инфраструктура на псковском «Машиностроителе» оказалась крайне востребованной – эксперт

Неспортивная инфраструктура на стадионе «Машиностроитель» – кафе, гостиница и транспорт – оказалась очень востребованной. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова.

Неспортивная инфраструктура на «Машиностроителе» оказалась крайне востребованной. Фото здесь и далее: ПАИ

«С вводом в эксплуатацию нового здания – нашего административного комплекса мы решили открыть в нём столовую-. Она очень востребована, потому что все спортсмены, которые приезжают, останавливаются в нашей гостинице и кушают там. Она небольшая – на 28 мест, но спрос большой. Даже те, кто живёт в других гостиницах, кушают у нас. В частности все футболисты, которые приезжают на турниры, кушают у нас», – поделилась спикер.

Даже те, кто живёт в других гостиницах, кушают у нас. На фото Ольга Черкасова

Отметим, что в этом году на базе стадиона «Машиностроитель» появилось четыре новых автобуса. «Теперь мы предоставляем услуги по перевозке по Псковской области спортсменов за небольшие деньги. У нас бюджетная сфера, поэтому мы стараемся делать это дешевле, чем остальные», – уточнила Ольга Черкасова.

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