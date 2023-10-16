Развитие материально-технической базы спорта в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ

14:41, 16 октября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию материально-технической базы спорта в Пскове, проходит в медиацентре ПАИ.

Какая материально-техническая база есть у псковских спортсменов и чего не хватает для рекордов?

Об этом рассказывают председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов и директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова.