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Спорт

Развитие материально-технической базы спорта в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию материально-технической базы спорта в Пскове, проходит в медиацентре ПАИ.

Какая материально-техническая база есть у псковских спортсменов и чего не хватает для рекордов?

Об этом рассказывают председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов и директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова.

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