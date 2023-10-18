50% автомобилей, повреждённых упавшими во время урагана в Пскове деревьями, были припаркованы неправильно

17:23, 18 октября 2023, ПАИ

Больше 50 % автомобилей, повреждённых упавшими во время урагана 7-8 октября в Пскове деревьями, были припаркованы неправильно. Об этом сообщил заместитель главы администрации города – руководитель управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Их владельцы не могут претендовать ни на какую компенсацию», – предупредил Александр Грацкий.

Он уточнил, что всего было повреждено около 30 автомобилей. «Причём падали и здоровые, крепкие деревья. Это к вопросу о том, почему вдоль отремонтированных улиц спиливаются деревья, посаженные когда-то в нарушение всех норм», – пояснил Александр Грацкий.

Он также отметил, что в Пскове на улице Вокзальной посажено 90 деревьев, десятки деревьев в ближайшее время появятся вдоль улицы Яна Фабрициуса.