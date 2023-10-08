ФОТОФАКТ. Дерево упало на автомобили на улице Воеводы Шуйского в Пскове

10:28, 08 октября 2023, ПАИ

Дерево упало на автомобили на улице Воеводы Шуйского, 6 в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее сообщалось, что усиление ветра с порывами до 17–22 метров в секунду ожидается на территории Псковской области 8 октября. Вчера восстановлением электроснабжения занималось 86 бригад численностью 244 человека. Псковским специалистам помогают прибывшие на помощь бригады из Карелии. Сегодня к работе присоединятся пять бригад из Вологды.

Напомним, вчера ветка дерева упала на дорогу рядом с гостиницей «Октябрьская» ​в Пскове.