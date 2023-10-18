Открытый кубок и первенство Псковской области по ушу пройдут в Новоржеве

17:52, 18 октября 2023, ПАИ

Открытый кубок и первенство Псковской области по ушу пройдут в Новоржеве 4 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Псковской областной федерации ушу Виктория Алферова.

«Впервые он открытый. До этого у нас были только внутренние соревнования. Сейчас приглашаем всех спортсменов. Номинаций будет много, но всегда есть два основных направления: традиционное ушу и спортивное направление. Также псковская команда готовит показательный бой», – отметила председатель спортивной федерации.

Соревнования разделены на несколько возрастных категорий: младшие дети, дети, юниоры и юниорки, юноши и девушки, а также взрослые спортсмены. Всего разыграют порядка 20 комплектов наград.

«Пока планируем только награды. Также по результатам соревнований призёры представят Псковскую область на турнире среди бойцов Северо-Запада России. Он пройдёт в феврале следующего года в посёлке Кавголово Ленинградской области», – добавила Виктория Алферова.

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