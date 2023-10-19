Тюрьма грозит ревнивой великолучанке, кинувшей в соперницу тарелку

10:29, 19 октября 2023, ПАИ

До двух лет тюрьмы может получить жительница Великих Лук, которая кинула тарелку в свою соперницу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что ночью в такси великолучанка из ревности кинула стеклянную тарелку в лоб сопернице, которая оказывала знаки внимания ее мужу. Она причинила женщине легкий вред здоровья.

Прокуратура Великих Лук в отношении великолучанки направила для рассмотрения в суд уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до двух лет.